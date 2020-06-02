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Черногория открыла въезд для более чем 100 стран. Беларуси в списке нет

Черногория с 1 июня открыла въезд гражданам более чем 100 стран, но Беларуси в списке нет. Решение принято на основе эпидемиологической ситуации в каждом из государств.



Ранее сообщалось, что Черногория стала первой страной Европы, которая победила заболевание. За время пандемии в ней было выявлено 324 случая заражения коронавирусом, 9 человек скончались.

Официальное начало туристического сезона в Черногории объявлено на 1 июля. Однако правительство уже готовит детальный план возобновления туризма, который выстраивают так, чтобы туристы как можно меньше контактировали с людьми. Возможно, въезд для туристов начнут открывать с середины июня.
Officelife.media
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