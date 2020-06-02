До трагедии один шаг: девочки-подростки выпали из окна недостроенного дома в Минском районе
По данным СК, вечером 28 мая компания подростков гуляла в недостроенном доме.
Две подружки 15 и 13 лет, находясь на втором этаже дома, залезли в оконный проем, где старшая потеряла равновесие и стала падать, схватив вторую за одежду и потянув ее за собою вниз. Обе упали на бетонные основания первого этажа. Девочки госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, семьи в социально-опасном положении не находятся.
09:50 02/06/2020
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