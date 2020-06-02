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Минздрав РБ изменил подходы к тестированию на коронавирус

Минздрава Беларуси приказом № 557 от 21 мая 2020 года внес изменения в порядок тестирования на коронавирус и лечения пациентов с COVID-19.




«Пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14 сутки и (при отрицательном результате) пациент будет выписан. Если же у пациента положительный результат тестирования, то закрывать больничный лист будут на 21 день», - сообщил Минздрав.

«Все исследования показывают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов. Учитывая, что бессимптомные и легкие формы в Беларуси типируются (многие страны бессимптомные формы вообще не считают), то встает вопрос о том, что наличие РНК-вируса не свидетельствует о способности заражать. В литературе не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день от момента диагностирования процесса появления клиники при легких формах заболевания, а также то, что носительство не свидетельствует о способности заражать. При этом обломки вируса в клетке могут содержаться еще достаточно долго, но жизнеспособный вирус, способный заражать других они не выделяют. В связи с этим ведущими экспертами страны было принято решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка (который не имеет клинического значения)», - пояснило свое решение ведомство.

Согласно приказу, изменена кратность приема Фавипиравира, противовирусного средства, ранее используемого, главным образом, при лечении гриппа. На него возлагались и определенные надежды при лечении COVID-19. В приказе подробно оговорены не только дозы, длительность и кратность приема, но и противопоказания к его назначению.

«Также документом определены новые подходы к использованию гидроксихлорохина при лечении COVID-19. ВОЗ приостановил испытания данного лекарственного средства в рамках международной программы «Solidarity». Также, примерно, в течение двух недель, ВОЗ планирует дать разъяснения своей окончательной позиции по данной проблеме. Контроль за назначением гидроксихлорохина ещё более ужесточен, и данный вопрос постоянно отслеживается», отмечается в сообщении.

Приказом также регламентируется выбор и дозирование антикоагулянтов для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов, использование глюкокортикостероидов.

В сообщении отмечается, что изменения в протоколы лечения будут и дальше вноситься по мере накопления и обобщения клинических данных, публикаций и разработки международных рекомендаций по данному вопросу.
АФН
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