Всемирный банк выделил Беларуси 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Как сообщает в Telegram пресс-служба Минздрава, средства пойдут на оборудование для реанимационных отделений, закупку средств защиты и информирование белорусских граждан.
Министр здравоохранения Владимир Караник подписывает документ / @minzdravbelarus
Интересно, что в новости на сайте министерства, которая появилась позже, об информировании уже ничего нет. Как известно, с 24 апреля чиновники из Минздрава не проводят брифингов для журналистов и это никак не объясняется. Ежедневно сообщается только общая статистика, информации о ситуации в регионах в ней нет.
С белорусской стороны подпись в документах поставил министр здравоохранения Владимир Караник. Отмечается, что впервые в истории Минздрава состоялось онлайн-подписание.
21:30 01/06/2020
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