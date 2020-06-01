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Как сообщает в Telegram пресс-служба Минздрава, средства пойдут на оборудование для реанимационных отделений, закупку средств защиты и информирование белорусских граждан.

Министр здравоохранения Владимир Караник подписывает документ / @minzdravbelarus​


Интересно, что в новости на сайте министерства, которая появилась позже, об информировании уже ничего нет. Как известно, с 24 апреля чиновники из Минздрава не проводят брифингов для журналистов и это никак не объясняется. Ежедневно сообщается только общая статистика, информации о ситуации в регионах в ней нет.

С белорусской стороны подпись в документах поставил министр здравоохранения Владимир Караник. Отмечается, что впервые в истории Минздрава состоялось онлайн-подписание.
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