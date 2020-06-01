Рождаемость в Беларуси снизилась на 7%

В прошлом году в рождаемости был зафиксирован исторический минимум с 1945 года / sb.by​









Об этом 1 июня во время онлайн-видеобрифинга рассказала главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Татьяна Бурдь. При этом она говорит, что это "довольно неплохие цифры", передает "Еврорадио"





На сегодняшний день каждый пятый житель Республики Беларусь — это ребёнок.





В прошлом году в нашей стране родились 87,8 тысячи детей. Это исторический минимум с 1945 года.