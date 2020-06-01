В Гродно на видео попало, как военные уронили с платформы бульдозер

Момент ДТП попал в объектив очевидца (видео появилось на портале s13.ru):

Бульдозер перевозили в сопровождении ВАИ. Грузовик с платформой завершал маневр на запрещающий сигнал светофора, перед этим автомобиль ВАИ выехал на перекресток с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов.



