Литва и Латвия продлили карантин





Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с COVID-19 Латвия и Литва продлили карантин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на поступившую от стран информацию, пишет "Комсомольская правда"





Границы Литвы будут закрыты для иностранцев до 24 часов 16 июня, а в Латвии режим чрезвычайной ситуации со всеми ограничениями продлен до 9 июня.





Въезд в Латвию разрешен только грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, а также людям с разрешением на проживание и работу в Латвии, иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, дипломатам и членам их семей. Вернуться домой в Латвию могут и иностранцы, постоянно проживающим в Литве и Эстонии. Кроме них - еще и иностранцы, прибывшие по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.



