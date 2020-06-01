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Пьянка дальнобойщиков в Италии закончилась трагедией: один убит, трое задержаны. Среди них – белорусы

Один из водителей во время конфликта получил удар ножом. Он пытался спастись, заклеив рану скотчем, но врачи не успели.


Инцидент произошел вечером 30 мая на стоянке в Легино возле Савоны, пишет intex-press.by со ссылкой на итальянское агентство Ansa. По имеющейся информации, 45-летний дальнобойщик из Польши ужинал вместе с тремя своими коллегами. Не обошлось без алкоголя. Мужчины изрядно выпили, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В итоге кто-то схватился за 28-сантиметровый кухонный нож и ранил поляка.

По данным полиции, когда трое мужчин увидели, что их 45-летний знакомый истекает кровью. Они перевели его в другое место, чтобы другие водители на стоянке этого не увидели.

Раненый поляк сумел добраться до своего грузовика и в кабине пытался остановить кровотечение с помощью скотча. В это время кто-то вызвал скорую и полицию. Тем не менее, врачи не успели спасти пострадавшего.

Водители задержаны. Среди них – два белоруса 40 и 43 лет и один 40-летний поляк. Отмечается, что двое из них также получили ранения во время конфликта, при этом у поляка был подбит глаз и травмирована скула. Все утверждают, что погибший был убит случайно.
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