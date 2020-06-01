+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Адвокат Сергей Зикрацкий пообещал бесплатную юридическу поддержку тем, кто за честные выборы

Соответствующее сообщение известный минский адвокат Сергей Зикрацкий разместил на своей странице в Фейсбук.

Адвокат Сергей Зикрацкий пообещал бесплатную юридическу поддержку тем, кто за честные выборы
Виктор Бабарико заявил о создании Декларации за честные выборы. Полностью поддержу его в этом начинании, пишет Зикрацкий. Можно по-разному относиться к различным претендентам, можно по-разному относиться даже к вопросу участия или бойкотирования выборов. Но в любом случае ставить свою подпись за одного претендента, нескольких или вообще не ставить подпись; идти на выборы или не идти; голосовать за одного кандидата или другого – это только НАШ выбор. И никто не имеет право лишить НАС такого выбора.

И сегодня честные и справедливые выборы зависят от каждого из нас.

В связи с этим я готов оказывать юридическую помощь и поддержку всем по вопросам, связанным с избирательной кампанией. Бесплатно* (почти).

Если вас заставляют подписываться за одного из претендентов,

если на вас давят, чтобы вы стали членом избирательной комиссии,

если вы считаете, что ваши права нарушены из-за (не)участия в избирательном процессе,

если вы хотите обжаловать действия/бездействия во время избирательной кампании,

если вам просто нужна консультация по избирательному законодательству,

я готов вам помочь.

К слову "бесплатно" Зикрацкий дает пояснение: 

Закон об адвокатуре не относит подобного рода консультации к случаям, когда юридическая помощь оказывается бесплатно. В тоже время я абсолютно уверен, что граждане должны иметь возможность получить доступную юридическую помощь во время избирательной кампании.
В связи с этим любая консультация по избирательному законодательству, любой вид юридической помощи (подготовка заявления, жалобы, представление в суде или государственных органах) будет стоить 1,00 белорусский рубль.

Срок действия этой акции с 1 июня по 31 августа. А дальше посмотрим.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно
Александр Томкович
Зачем передергивает «Евроньюс»
Павел Знавец
Лукашенко обречён, будущее -- туманно.
Никита Ванин
Румасу


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru