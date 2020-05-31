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Верни гаджет! Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи»

Компания Apple удаленно заблокировала устройства, которые были украдены мародерами из магазинов компании во время протестов в США.


Apple разослала на эти гаджеты просьбу вернуть незаконно полученные устройства в магазин, пишет "Новое время".

«Пожалуйста, верните устройство в Apple Store на Walnut Street. Это устройство было отключено, а его местоположение установлено. Местные правоохранительные органы будут оповещены об инциденте», — говорится в сообщении.

Всего за четыре кражи со взломом в Apple Store украли у iPhone тысячи iPhone, iPad, компьютеров Mac и Apple Watch, а изображение, опубликованное в Твиттер, показывает, как выглядит заблокированый после кражи из магазина гаджет.

Таким образом, оказывается, что Apple может не просто заблокировать iPhone удаленно, но и отследить его геолокацию, хотя до этого в Купертино уверяли, что не имеют такой возможности.

Добавим, США охватили массовые протесты после того, как во время задержания один из полицейских Миннеаполиса (штат Миннесота) повалил 46-летнего Джорджа Флойда на асфальт лицом вниз и стал ему коленом на шею. В таком положении Флойд провел около семи минут, повторяя: «Не могу дышать».

Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.


Акции протеста прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Детройте. Демонстранты также вышли на улицы в Колорадо, Джорджии, Иллинойсе, Айове, Индиане, Кентукки, Луизиане, Массачусетсе, Мичигане, Миннесоте, Неваде, Северной Каролине, Огайо, Техасе и Вирджинии.

В Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда 26 мая начались протесты, которые сначала проходили мирно. На следующий день протесты превратились в беспорядки, грабежи и поджоги магазинов. 28 мая полиция окончательно потеряла контроль над городом — вечером в этот день протестующие разгромили и подожгли 3-й участок полиции. В результате губернатор Миннеаполиса Тим Уолз принял решение привлечь в городе Национальную гвардию США и ввести режим чрезвычайной ситуации.
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