



В телеграм-канале СК Беларуси сообщили , что на участке своего дома в Бобруйске местный житель нашел человеческие останки. Мужчина занимался сельскохозяйственными работами, пишет "Комсомольская правда"





«Скелетированные останки человека были завернуты в полимерный пакет. По предварительной информации, они принадлежат женщине. Захоронению несколько лет», - пояснили в СК.





Возбуждено уголовное дело.





Следователи проводят экспертизу останков и устанавливают лиц, которым участок принадлежал ранее.