На своем участке в Бобруйске местный житель нашел женские кости в пакете
Мужчина занимался сельскохозяйственными работами и обнаружил останки человека в полимерном пакете.
В телеграм-канале СК Беларуси сообщили, что на участке своего дома в Бобруйске местный житель нашел человеческие останки. Мужчина занимался сельскохозяйственными работами, пишет "Комсомольская правда".
«Скелетированные останки человека были завернуты в полимерный пакет. По предварительной информации, они принадлежат женщине. Захоронению несколько лет», - пояснили в СК.
Возбуждено уголовное дело.
Следователи проводят экспертизу останков и устанавливают лиц, которым участок принадлежал ранее.
17:15 01/06/2020
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