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Гостиницам и турфирмам в Минске предоставили налоговые и арендные льготы, а барам и ресторанам - нет

Это поможет им выплатить зарплаты и пережить коронакризис.


В Минске утвердили перечень видов экономической деятельности, которые больше всего пострадали от эпидемиологической ситуации и нуждаются в поддержке. Для таких субъектов бизнеса во II и III кварталах 2020 года аренду земли, оплату налогу на недвижимость и земельного налога снизят вдвое. Об этом сообщает Мингорисполком, пишет "Комсомольская правда".

На «скидку» могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые занимаются транспортной (кроме такси), почтовой и курьерской деятельностью, складированием, пассажироперевозками, терминалами, услугами автостоянок, а также услугами по временному проживанию и питанию.


Выходит, что льготы получат гостиницы, санатории, дома отдыха, хостелы. А вот пострадавшие от пандемии кафе, рестораны и бары таких скидок не получат. Напомним, их выручка кое-где упала на 99%, многие закрыли приостановили бизнес.

Также 50%-ю скидку получат и турфирмы, организаторы конференций и выставок, а также те, кто сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудование (это не касается аренды и лизинга автомобилей). Снижены налоги и для тех, кто занимается обуви, одежды и техники, стиркой, химчисткой, а также услугами по наведению красоты.
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