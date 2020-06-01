В Испании снова открылись пляжи – везде, кроме Барселоны

Ряд пляжей постепенно открылись уже раньше, но с понедельника все пляжи - от южного региона Коста-дель-Соль на Средиземном море до северного побережья Страны Басков - снова открыты для посетителей.

Исключение - пляжи в районе Барселоны, где коронавирус не полностью взят под контроль.





В понедельник правительство заявило, что работает над тем, чтобы гарантировать туристам лучшие условия для сохранения их здоровья. Правительство начинает информационную кампанию, чтобы попытаться убедить иностранных туристов приехать в страну с июля.





"Вопрос не в том, чтобы открыться первыми, а чтобы открыться, зная, что мы гарантируем здоровье не только жителям, но и посетителям", - заявила министр по вопросам промышленности и туризма Мария Рейес Марото.









Испания - на втором месте в мире по посещаемости среди туристов после Франции. В туризме работает каждый восьмой трудоустроенный испанец.



