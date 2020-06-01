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В Испании снова открылись пляжи – везде, кроме Барселоны

С понедельника по всей Испании, кроме Барселоны, открылись пляжи, закрытые из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ряд пляжей постепенно открылись уже раньше, но с понедельника все пляжи - от южного региона Коста-дель-Соль на Средиземном море до северного побережья Страны Басков - снова открыты для посетителей.

Исключение - пляжи в районе Барселоны, где коронавирус не полностью взят под контроль.

В понедельник правительство заявило, что работает над тем, чтобы гарантировать туристам лучшие условия для сохранения их здоровья. Правительство начинает информационную кампанию, чтобы попытаться убедить иностранных туристов приехать в страну с июля.

"Вопрос не в том, чтобы открыться первыми, а чтобы открыться, зная, что мы гарантируем здоровье не только жителям, но и посетителям", - заявила министр по вопросам промышленности и туризма Мария Рейес Марото.


Испания - на втором месте в мире по посещаемости среди туристов после Франции. В туризме работает каждый восьмой трудоустроенный испанец.

Доходы Испании от туризма сократились примерно вдвое за четыре месяца этого года. В апреле туристы совсем не посещали страну из-за строгих карантинных ограничений, которые начали действовать в середине марта.

На прошлой неделе министр иностранных дел страны заявил, что Испания будет постепенно принимать туристов из-за рубежа в те районы, где отменены все карантинные меры.

В июле планируется отменить двухнедельный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа.
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