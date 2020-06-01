Тема заголовков — заявление Цукерберга о том, что соцсети не должны заниматься факт-чекингом пользовательских постов. В одном из них говорится, что СЕО Facebook якобы скончался в 36 лет, а во втором ему приписывают растление малолетних.





Facebook проигнорировала вопрос BI о том, заметила ли она провокационные посты и намерена ли удалять их или ограничивать распространение. На момент выхода статьи они всё ещё находятся на сайте и в сумме набрали около 13,5 реакций, более 1000 комментариев и более 14 тысячи репостов.





Обычно Facebook разграничивает заведомо фейковые публикации и сатиру, отмечает BI. Но так как грань эта очень тонкая, Facebook не удаляет такие посты, а сильно занижает в ленте.





Поводом для пранка стал комментарий Марка Цукерберга касательно модерации контента. По его мнению, Facebook и другие частные компании, особенно соцсети, не должны становиться «арбитрами правды». Заявление было сделано незадолго до подписания президентом США Дональдом Трампом указа, который может увеличить ответственность социальных платформ за содержание размещаемого пользователями контента.









С Цукербергом, очевидно, не согласен глава Twitter Джек Дорси. Фильтрация спорного или ложного контента не делает соцсети «арбитрами правды», ответил он. Задача в том, чтобы поднимать на поверхность противоречивую информацию, а люди могли самостоятельно делать выводы.





Ранее Twitter пометил как недостоверные два поста президента США, разместив под ними ссылки на дополнительные материалы. В твитах шла речь о возможных фальсификациях при проведении голосования по почте.





Позже Twitter скрыл один из его постов за восхваление жестокости. Трамп прокомментировал ситуацию в Миннеаполисе, где действия полиции при задержании афроамериканца Джорджа Флойда привели к смерти мужчины. Это вылилось в уличные протесты и поджоги. В случае беспорядков Трамп пригрозил Нацгвардией и пообещал открыть огонь, что Twitter посчитал неприемлемым.



