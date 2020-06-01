Жировичский монастырь вновь открывается для паломников

Жировичский монастырь и дома паломников с 1 июня вновь открывают свои двери для паломников и всех желающих посетить святую обитель в Слонимском районе Гродненской области, сообщается на сайте Минской Духовной семинарии, пишет БЕЛТА.





Богослужения в монастыре, как и прежде, будут совершаться ежедневно. С расписанием служб можно ознакомиться на официальном сайте обители.









При посещении монастыря необходимо соблюдать рекомендации по профилактике распространения коронавируса: социальное дистанцирование, личную гигиену, респираторный этикет.



