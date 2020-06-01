Crew Dragon нёс к Международной космической станции двух астронавтов НАСА. Впервые с 2011 года американские астронавты летели в космос на американском космическом корабле. Одним из участников этого поледнего перед 9-летним перерывом полёта был Даг Хёрли. В воскресенье, когда корабль успешно пристыковался к космической станции, Хёрли снова вернулся на МКС уже капитаном Crew Dragon.

Кирилл Шулика

Давно я не слышал знакомые с детства из программы "Время" слова "мыс Канаверал".

Девять лет американцы не запускали космонавтов на своих космических кораблях. Crew Dragon компании SpaceX летит к МКС с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

Ну и хорошо это еще потому, что будущее космоса, несмотря на все проблемы, это Илон Маск, а не Дмитрий Рогозин. То есть частный космос уже становится данностью.

Карина Кокрел-Фере

Новая эра в американском освоении космоса. Впервые в истории человечества астронавтов направило в космос частное предприятие. Это только начало. И это красиво, очень красиво!))

А Дмитрий Олегович тогда сможет не размениваться на всякие мелочи, а будет заниматься проектами, подобающими масштабам его личности, - созданием пилотируемых межгалактических граввицап. И защищать родную планету от вторжения пришельцев.

Ой, как славно всё получилась! И как быстро все сориентировались!

Ничего, человечество скоро поймет, что верить можно только российскому космическому гению. Просто потому, что у нас и спецэффекты тоже никто не умеет рисовать.

В прямом эфире, во время пресс–конференции NASA по случаю запуска компанией SpaceX корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, Илон Маск поблагодарил российских коллег за поздравления и произнес «Батут работает!»

На пресс-конференции после успешного старта Маск припомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину батут, на котором тот посоветовал американцам запускать своих астронавтов в космос после введения санкций в 2014 году.

Она омерзительнее тотального воровства и нового застоя, из-за которых мы отстаём всё больше.

Это поразительно, как это сочетается в США: расовые убийства и расовые протесты и первый старт частной ракеты c астронавтами на борту !!! Dragon идет к Международной космической станции, а третья ступень вернулась на Землю и будет использована еще раз. Космос становится чуть-чуть гражданским.

посмотрели старт Dragon-Х на Ютьюбе: я притащил детей, объяснил кому как, что происходит, все сгрудились вокруг телевизора и читали обратный счет - и вот пошла, пошла! в белой пене! на огненном столбе! закричали ура. Когда вспыхнула картинка с первой ступенью, стоящей на лапках посреди желтого круга, Муся захлопала и спросила, почему мы не хлопаем? мы устыдились и все впятером захлопали. Чувство, что это было что-то и наше тоже, как если бы на стадионе взял перекладину брат. Предвкушение запаха человечества - этим и затягивает сердце фантастика. Конечно, потом функционер НАСА, в красных пятнах волнения, рассказывал положенное, что наконец Америка вернула себе лидерство, что ракета сделана в Америке, взлетела на американском топливе, что нынешняя администрация во всем помогала и т.п., но что, жалко разрешить пятиминутку их любви к себе, за такую радость нам всем? Не жалко. Показали спину троих, один плотный с рыжим вихром - смотрели с трибуны, принимали парад Ракеты - одной, но ушедшей в небеса - не сотни змеиных оболочек, стоя на гробнице. Если сейчас вы это мы, то мы с вами. Так чувствую.





Александр Рыклин





Все-таки, мне кажется, людям надо иногда говорить, что они - ушлепки... Вот, те, кто сегодня пишут - "Ну, запустили они эту железяку... И чо?" - они все ушлепки... Возможно, кстати, они шли к этому разными путями...









Наталья Осипова





А я понимаю нашу нервозность по поводу американского запуска. «Подумаешь, только догнали нас!». Нет, тревожно.

Мы волнуемся за себя.

У нас-то прорывов масштабных нет. А если есть, то мы понятия не имеем об этом. Или не доверяем информации о чем-то прорывном. Наш социальный и медийный фон - депрессия, постоянные неудачи, кризисы, катаклизмы, падающий рубль, агрессия, санкции, неисполнение обязательств, срывы, провалы, воровство. Эффект усиливает бодро врущий телевизор, как в позднем СССР, уже накренившемся над пропастью - когда дорогой Генеральный секретарь Политбюро - об одном, а жизнь - совсем о другом. И ни одной точки пересечения.









Геннадий Зюганов

✔

@G_Zyuganov

Итак, компания Илона Маска все-таки запустила в космос пилотируемый корабль Crew Dragon. Несомненно - это большой успех.

А что же Россия? Либералы во власти продолжают душить нашу фундаментальную науку и, в целом, производство высоких технологий!





Виталий Егоров





Многие думают, что сегодня Америка догнала Россию в пилотируемой космонавтике. На самом деле сегодня наша космонавтика отстала на 10 лет. Дело здесь не в модном белом корабле, стильных скафандрах с резиновыми сапогами и тачскрине на пульте управления. Даже ноги на ракете ни при чем. Дело в другом корабле и другой ракете.





Межпланетный космический корабль Orion уже практически готов к полету до Луны, беспилотному, но технически это завершенное изделие. Следующий в серии — пилотируемый, уже производится по готовым чертежам. Сверхтяжелая ракета SLS готовится к испытаниям блока двигателей первой ступени, который покажет готовность ракеты к покорению лунной орбиты. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy уже летает.





Наш ПТК НП/"Федерация"/"Орел" сейчас в том состоянии в каком Orion был десять лет назад. Испытательный полет нашего нового корабля, который обещают в 2023 году, Orion совершил в 2014-м. Сверхтяжелая ракета "Дон"/"Енисей" там же где была SLS 10 лет назад. А учитывая курс нефти и последствия неудачно съеденной в Китае летучей мыши вряд ли наша экономика позволит Роскосмосу воплотить эти проекты в железе даже за 10 лет.





Сегодня Россия в космосе стала третьей. Готовимся разделить это место с Индией. Про автоматические межпланетные станции даже вспоминать не хочется...





Единственное решение — международное сотрудничество. Миру наша космонавтика нужна больше чем нам самим. Если нам нужен космос, то другого пути просто нет!





Кирилл Шулика





Разговоры о том, что Илон Маск использует в своей космической программе государственные ресурсы, очень четко показывают разделение на "мы" и "они" и не только в космосе.





"Они" дают государственные ресурсы и деньги в частное управление. "Мы" делаем ровно наоборот - все забираем у частников и отдаем в государственное управление. Прямо начиная с ЮКОСа и далее. Поэтому только у нас возможна ситуация, когда самые главные новости о строительстве космодрома приходят из Следственного комитета и судов.





Владислав Юсупов





Ровно с таким же интересом, с каким я взирал на старт «Дракона», я бы наблюдал за запуском какой-нибудь новинки от Роскосмоса — будь то новый челнок или телескоп.

Интерес к творению Маска по большому счету обусловлен не тем, что он таким образом «нагадил Рогозину в тапки», а банально по той причине, что довольно давно ничего нового в этой отрасли не было.

Да, вне всякого сомнения, люди летают в космос больше полувека, но то, что произошло в эти дни — абсолютно иной уровень. И безусловно, Маск изменит отрасль так же, как в своё время Джобс с айфоном, который «не умел ничего, чего не умели смартфоны до него».





Старт «Дракона» вызвал у меня смешанные чувства: с одной стороны я безумно рад тому факту, что человечество благодаря безумным мечтателям, коим и является Илон, все таки движется вперёд, а с другой стороны я раздосадован, что мечты Королёва и Гагарина как-то по будничному отправлены в утиль.

К тому же, заявлять права на достижения советской космонавтики Роскосмосу не стоит — это как минимум некорректно.

К тому же я раздосадован и тем, что никаких предпосылок «догнать и перегнать этого афериста» у России попросту нет. Всё, что нам осталось: обсуждать дизайн сапогов астронавтов и их шлемы.





Жаль, что мы вылетаем из космической гонки. И хорошо, что в эту самую гонку вновь включились мечтатели.

Даёшь Марс, Илон!





Эль Мюрид





Сугубо психологически запуск "Дракона" Маска к МКС воспринято как поражение "Роскосмоса" и лично его главы Рогозина. Это, безусловно, не так. Маск - отдельно, Роскосмос - отдельно. Удачи или неудачи одного вообще никак не связаны и не соприкасаются с другим.





Но чисто психологически картина, конечно, иная, и причина этому вполне известна - длинный язык Рогозина, который мелет впереди любой мысли. В Рогозиным на этом поле может соревноваться, пожалуй, только Медведев. Того тоже несет по кочкам - будь здоров. Рогозин сам устроил непонятное соревнование с Маском, причем со своей стороны сделал, конечно, микроскопически мало по сравнению с соперником.





Критиковать Рогозина на самом деле нет ни малейшего смысла. Человек просто не на своем месте, вменять ему профессиональные промахи по причине полной профнепригодности к этой работе некорректно. Базовое журналистское образование, экономический факультет университета марксизма-ленинизма, кандидатская диссертация «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность». Карьерный рост тоже примерно такой же. Перед нами классический замполит из анекдота - "вам хорошо, вы рот закрыли - рабочее место убрано". К нему вопросов нет. Вопросы есть к тому, кто назначил его на нынешнюю должность. К Путину, по всей видимости, а к кому еще? Логика в данном решении если и есть, то к профессиональной и отраслевой тематике никакого отношения не имеющая.





В Союзе непрофильные руководители были не редкость - тот же Берия руководил атомным проектом, не будучи специалистом в этой области, во всяком случае, до назначения. Но само назначение было вполне логичным, так как Берия обладал уникальным организаторским талантом и вполне системной способностью вникать в неизвестный ему предмет. Организаторские способности позволяют собрать команду и дать ей в руки полномочия, позволяют поставить команде правильную задачу и выработать верные критерии оценки ее выполнения. А способность к обучению позволяет хотя бы рамочно, но оценивать результаты деятельности если не в деталях, то в контрольных точках. Оценить Берия как руководителя, можно по результату. Атомный проект в Союзе "выстрелил".





В России Путина подбор кадров происходит по какому-то иному принципу. Рогозин, во всяком случае, себя точно не проявил организатором - ему просто негде было проявлять такой талант. Да и не похоже, что он у него вообще есть.





Но это не проблема Рогозина, это проблема его руководства, которое неспособно к подбору соответствующих задаче кадров. Либо развитие страны и отраслей экономики к задачам руководства не относится. И оно подбирает кадры, исходя из каких-то совершенно иных критериев. Скажем, руководство Газпрома обогащает кооператив "Озеро" чудовищными по суммам подрядами. Отрасль от этого уходит в штопор, но обогащение - наоборот, пробивает все перекрытия стремительным движением вверх. Так что вывод из кадровой политики Путина однозначен: либо кадры не умеют подбирать, либо задачи ставятся совершенно иные. Что хуже, даже трудно сказать.





К Рогозину, конечно, есть претензия, но только одна. Он-то сам мог понять, где он и где космос. Одно дело громыхать в штаб-квартире НАТО, сверяясь с полученной из Москвы инструкцией, другое - вникать в одну из самых технологичных отраслей (даже после того, что с ней сделали предшественники). Но если перед Рогозиным и не ставилась задача развития космической отрасли, тогда все нормально - других претензий к Рогозину нет и быть не может.





Александр Морозов





Чемезов и Шойгу выгнали Рогозина из правительства, из вице-премьеров, как раз из-за непрерывного балабольства. Почему? Потому что оно для начальства - бессмысленно, а для людей, работающих в отрасли - обидно. Теперь он пересел в Роскосмос - и ровно такая же история. Ведь в космической отрасли, несмотря на все ее трудности и неудачи, работают люди, которые стараются что-то сделать. Захарова, Небензя, Симоньян, Пушков, Михалков, Мединский (в бытность министром), Киселев-Соловьев, теперь вот доктор Мясников (уполномоченный) - в российской внешней и внутренней политике вообще нет теперь ни одного крупного нормального (в психическом отношении) спикера, т.е. человека, контролирующего собственную речь. Из-за чего возникает стойкое ощущение, что страной правят самодовольные, болтливые дураки. Что, конечно, не так. Потому что среди верхней бюрократии много людей, которые молча ежедневно работают, не привлекая большого внимания к собственным безобразиям. Вот, допустим, на днях министр Трутнев - ветеран политической сцены - тихий, неприметный и супервлиятельный - просто коротко сказал: "корпорации Росшельф пока не будет, отложим". Ну не будет и не будет, нет и массового злорадства по этому поводу. У Рогозина тоже "ничего не будет". Но он предпочитает паясничать, троллить и позориться.





Николай Травкин





Большинство людей далеко в будущее не заглядывают. Живут себе по поговорке, "будет день, будет и пища". С такими людьми ни в экономике, ни в научно-техническом прогрессе не только прорыва, но и рывка не совершишь.

Президент В.Путин ещё по первой профессии запомнил, что кадры решают всё. Поэтому руководить самыми важными для государства и прогресса корпорациями решил ставить людей не только исключительно умных, но и способных смотреть далеко вперёд. Из таких, что ладошку ко лбу приставят, бровки сдвинут, глаза чуть прищурят и отчетливо видят будущее своей отрасли на многие годы.





Например, г-н Миллер ещё в 2014 году предвидел: "Сланцевый газ — это вообще пузырь, который все равно в ближайшее время лопнет.”

А г-н Сечин в октябре того же года убеждал, что нефть не может упасть ниже $90 и через пять-семь лет «Роснефть» будет её продавать по цене $140-150 за баррель.

Ну, а заявлению Рогозина по поводу батута, с которого американцы собираются в космос запускать, вся элита рукоплескала, в кремле радовались как дети.





Этими кадрами Путин особенно гордился и дорожил. Но годы шли, а предсказания не сбывались. Да и с техническим прогрессом как то не складывалось.

И в головах российских обывателей всё чаще стал возникать вопрос: "откуда же только, <блин>, он таких эффективных менеджеров выкапывает?"





Андрей Десницкий





Был анекдот позднебрежневских времен...

Едет поезд коммунизма. Кончились перед ним рельсы.

Ленин:

- Товагищи, все на субботник!

Вышли, сделали рельсы, едут дальше.

Сталин:

- Всэх расстрэляю!

Тут же сделали рельсы, едут.

Хрущов:

- А давайте возьмем те, которые сзади, и положим впереди!

Сделали, едут.

Брежнев:

- Окна зашторить, всем раскачивать свои вагоны и говорить "чух-чух, чух-чух".

Вот и мы сейчас так.

Мир едет куда-то вперед, что-то изобретает, создает... Наша страна зашторила окна, раскачивает вагон и говорит "чух-чух".

Мир уже может обойтись без российской нефти и российского газа. Теперь, кажется, и без российской космонавтики.

Тэтчер назвала СССР "Верхней Вольтой с ракетами", это было несправедливо. СССР, как ни крути, многое давал миру. Но РФ такой страной стремительно становится.

Новые технологии - средства тотального контроля, выборы без выбора, Голосование с предрешенными итогами, полицейские костюмы и средства разгона мирных граждан. Не ракеты, не электроника, а вот это вот всё - да и оно не нужно никому, кроме тех, кто говорит "чух-чух". Да и они сами уже в это не верят, это даже у них не работает.

Нынешние уйдут, не знаю, когда и как.

Это отставание и прозябание - останутся.

Вероятно, навсегда.





Виктор Солдатов





Понятно, что Рогозин простой чмошник, которого поставили в космическую отрасль, и он никогда в жизни бы ничего не сделал, как и вся банда «Озёрная», но вот имея краденные миллиарды, неужели самим не было бы приятно и интересно, сделать что то за жизнь? Войти в историю?

Озёрные конечно войдут в историю, как мелкие, жалкие мошенники, а вот Илон Маск, как один из лучших представителей человечества.

Я горжусь тем, что я его современник!





Николай Крамов





А ведь открывший новую космическую эру Crew Dragon не только доказал превосходство Америки и отправил на помойку рогозинский Роскосмос (тоже мне, бином Ньютона). Триумф Маска доказал гораздо более важный тезис: превосходство частной инициативы над государством. Будущее - да, теперь и в космосе! - не за государством, а за частными компаниями.





Олег Козырев





Сегодня счастливый день у всех любителей космоса. Спасибо Илону Маску и сотням прекрасных мечтателей, сделавших возможным этот полет.





Не все знают, но в России сложнее стало получить лицензию пилота.

Не все знают, но школам юных техников (которых тоже стало меньше) в нашей стране сложнее теперь запускать ракеты, самолеты, дроны.

А легко ли найти в городе полигон, на котором отец и сын запустят в небо какую-нибудь фигню, собранную в гараже, прикрывшись хорошим бронированным стеклом?





Нужно вернуть такие гаражи, такие школы техников, такие летные школы. И сделать их открытие более простым. А пользование более доступным.





Мне хотелось бы, чтобы ребят с инженерным и математическим мышлением не гнобили в средних школах, а давали им путь развиваться туда, куда они хотят.





Надеюсь, однажды и наши частные компании, которые начнут какие-нибудь безумцы в маленьких гаражах, отправят в космос что-нибудь впечатляющее.