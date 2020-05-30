Белорусские санатории снова в строю и перестроились: цены снижены и зовут переболевших COVID-19
Глава Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский заявил в эфире СТВ, что большая часть санаториев в Беларуси закрылась из-за вынужденного простоя.
"На июнь свободно, полно мест. Что касается августа – уже вопрос, потому что массовой отмены бронирования, даже среди иностранцев, еще не наблюдается", - сказал он.
С сегодняшнего дня, 1 июня, санатории начинают принимать клиентов.
У тех, кто сейчас не закрыт, загрузка лишь немного превышает 10%. Таких около 40, а всего в стране 105 санаториев.
Введены скидки. В первом квартале стандартный двухместный номер в среднем обходился в 58 рублей. Сейчас — порядка 50 рублей.
О лечении органов дыхания переболевших коронавирусом
"Безусловно, мы будем принимать этот контингент. Некоторые санатории даже целенаправленно будут позиционировать. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования именно для лечения и восстановления этого контингента".
"Белорусский партизан"
09:01 01/06/2020
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