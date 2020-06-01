Лодки на воду! Но только с пройдённым техосмотром
Снят запрет на использование маломерных судов. Рыбаки вышли на долгожданный рыбный промысел, а любители природы могут отдохнуть на воде.
Перед тем, как спустить плавсредство на воду и отчалить от берега, следует позаботиться о наличии соответствующей отметки в техническом паспорте.
За непрохождение техосмотра предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 базовых величин и запрет на эксплуатацию судна.
На реках и водоёмах инспекция по маломерным судам будет проводить специальные рейды. Особое внимание будет обращено на наличие спасательных жилетов на борту.
09:06 01/06/2020
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