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Лодки на воду! Но только с пройдённым техосмотром

Снят запрет на использование маломерных судов. Рыбаки вышли на долгожданный рыбный промысел, а любители природы могут отдохнуть на воде.



Перед тем, как спустить плавсредство на воду и отчалить от берега, следует позаботиться о наличии соответствующей отметки в техническом паспорте.

За непрохождение техосмотра предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 базовых величин и запрет на эксплуатацию судна.
 
На реках и водоёмах инспекция по маломерным судам будет проводить специальные рейды. Особое внимание будет обращено на наличие спасательных жилетов на борту.  
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