Лодки на воду! Но только с пройдённым техосмотром









Перед тем, как спустить плавсредство на воду и отчалить от берега, следует позаботиться о наличии соответствующей отметки в техническом паспорте.





За непрохождение техосмотра предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 базовых величин и запрет на эксплуатацию судна.

На реках и водоёмах инспекция по маломерным судам будет проводить специальные рейды. Особое внимание будет обращено на наличие спасательных жилетов на борту.