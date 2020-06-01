Тунис назвал примерную дату открытия границ для туристов





Министр туризма и ремесел Туниса рассказал, когда страна будет готова открыть границы для международного туризма. К этому сроку все объекты размещения и туристической инфраструктуры Туниса будут иметь сертификаты «Ready& Safe».





«Имеем честь сообщить Вам, что министр туризма и ремесел Туниса предложил конец июня 2020 года в качестве даты открытия границ», - говорится в сообщении представителя Тунисского Национального Офиса по Туризму в России г-на Нежи Гуидера, полученном « Вестником АТОР».





К концу июня все объекты туристической инфраструктуры Туниса получат сертификат национального стандарта безопасности в сфере туризма «Ready & Safe». Одни и те же безопасные протоколы обслуживания туристов будут внедрены по всей цепочке приема, отправки и размещения туристов.





Подробности нового санитарно-гигиенического протокола в туристчиской сфере Министерство туризма и ремесел Туниса обещает обнародовать позже.