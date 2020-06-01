Коронавирус COVID-19 на утро 1 июня
Главные новости о распространении коронавируса COVID-19 в Беларуси, России, Украине, Польше, Литве, Латвии и мире
Инфографика «БелНовостей».
Подтвержденных диагнозов на данный момент во всем мире – у 6 166 978 человек.
Общее количество стран и территорий, зараженных коронавирусом COVID-19, — 188.
США продолжают оставаться неизменным лидером по числу смертей и количеству инфицированных. Там заразилось более 1, 790 млн. человек, скончалось – более 104 тыс. пациентов.
На втором месте в печальном рейтинге теперь находится Бразилия. Количество инфицированных там выросло до свыше 514 тыс., число летальных исходов – более 29 тыс. В тройку лидеров также попадает Россия с более 405 тыс. зараженных (свыше 4 тыс. смертей).
В ТОП-5 еще входят Великобритания (более 276 тыс. зараженных) и Испания (239 479).
Главное о коронавирусе COVID-19 в Беларуси:
Заболевших — 42 556 человек.
Умерших — 235 человек.
Выздоровевших — 18514 человек.
Главное о коронавирусе COVID-19 в России:
Заболевших — 405 843 человек.
Умерших — 4 693 человека.
Выздоровевших — 171 883 человек.
Главное о коронавирусе COVID-19 в Польше:
Заболевших — 23 786 человек.
Умерших — 1064 человек.
Выздоровевших — 11271 человека.
Главное о коронавирусе COVID-19 в Украине:
Заболевших — 23 672 человек.
Умерших —708 человек.
Выздоровевших — 9538 человек
Главное о коронавирусе COVID-19 в Литве:
Заболевших — 1 675 человек.
Умерших —70 человек.
Выздоровевших — 1236 человек.
Главное о коронавирусе COVID-19 в Латвии:
Заболевших — 1066 человек.
Умерших — 24 человек.
Выздоровевших — 745 человека.
08:38 01/06/2020
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