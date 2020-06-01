+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Коронавирус COVID-19 на утро 1 июня

Главные новости о распространении коронавируса COVID-19 в Беларуси, России, Украине, Польше, Литве, Латвии и мире

Инфографика «БелНовостей».

Подтвержденных диагнозов на данный момент во всем мире – у 6 166 978 человек.

Общее количество стран и территорий, зараженных коронавирусом COVID-19, — 188.

США продолжают оставаться неизменным лидером по числу смертей и количеству инфицированных. Там заразилось более 1, 790 млн. человек, скончалось – более 104 тыс. пациентов.

На втором месте в печальном рейтинге теперь находится Бразилия. Количество инфицированных там выросло до свыше 514 тыс., число летальных исходов – более 29 тыс. В тройку лидеров также попадает Россия с более 405 тыс. зараженных (свыше 4 тыс. смертей).

В ТОП-5 еще входят Великобритания  (более 276 тыс. зараженных) и Испания (239 479).

Главное о коронавирусе COVID-19 в Беларуси:

Заболевших — 42 556 человек.
Умерших — 235 человек.
Выздоровевших — 18514 человек.

Главное о коронавирусе COVID-19 в России:

Заболевших — 405 843 человек.
Умерших — 4 693 человека.
Выздоровевших — 171 883 человек.

Главное о коронавирусе COVID-19 в Польше:

Заболевших — 23 786 человек.
Умерших — 1064 человек.
Выздоровевших — 11271 человека.

Главное о коронавирусе COVID-19 в Украине:

Заболевших — 23 672 человек.
Умерших —708 человек.
Выздоровевших — 9538 человек

Главное о коронавирусе COVID-19 в Литве:

Заболевших — 1 675 человек.
Умерших —70 человек.
Выздоровевших — 1236 человек.

Главное о коронавирусе COVID-19 в Латвии:

Заболевших — 1066 человек.
Умерших — 24 человек.
Выздоровевших — 745 человека.
belnovosti.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Лукашенко обречён, будущее -- туманно.
Ольга Карач
Лукашенко опять оскорбил женщин
Никита Ванин
Румасу
Павел Севярынец
НАРОД ПРАЧНУЎСЯ
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru