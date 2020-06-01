Коронавирус COVID-19 на утро 1 июня

Инфографика «БелНовостей».





Подтвержденных диагнозов на данный момент во всем мире – у 6 166 978 человек.





Общее количество стран и территорий, зараженных коронавирусом COVID-19, — 188.





США продолжают оставаться неизменным лидером по числу смертей и количеству инфицированных. Там заразилось более 1, 790 млн. человек, скончалось – более 104 тыс. пациентов.





На втором месте в печальном рейтинге теперь находится Бразилия. Количество инфицированных там выросло до свыше 514 тыс., число летальных исходов – более 29 тыс. В тройку лидеров также попадает Россия с более 405 тыс. зараженных (свыше 4 тыс. смертей).





В ТОП-5 еще входят Великобритания (более 276 тыс. зараженных) и Испания (239 479).

Главное о коронавирусе COVID-19 в Беларуси:

Заболевших — 42 556 человек.

Умерших — 235 человек.

Выздоровевших — 18514 человек.

Главное о коронавирусе COVID-19 в России:

Заболевших — 405 843 человек.

Умерших — 4 693 человека.

Выздоровевших — 171 883 человек.

Главное о коронавирусе COVID-19 в Польше:

Заболевших — 23 786 человек.

Умерших — 1064 человек.

Выздоровевших — 11271 человека.





Главное о коронавирусе COVID-19 в Украине:

Заболевших — 23 672 человек.

Умерших —708 человек.

Выздоровевших — 9538 человек

Главное о коронавирусе COVID-19 в Литве:

Заболевших — 1 675 человек.

Умерших —70 человек.

Выздоровевших — 1236 человек.

Главное о коронавирусе COVID-19 в Латвии:

Заболевших — 1066 человек.

Умерших — 24 человек.

Выздоровевших — 745 человека.











