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Министр здравоохранения посоветовал врачам не расслабляться

Министр здравоохранения Владимир Караник посоветовал не расслабляться белорусским медикам.




Глава ведомства в воскресенье посетил три минские больницы, в которых проверил условия содержания пациентов с коронавирусом, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Караник отметил, что серьезных нарушений не выявил, а местные работники понимают, что нужно пользоваться средствами защиты.

"Медики уже вошли в ритм работы, но это тот опасный период, когда может, как у нас говорят, глаз замылиться", - сказал Караник.

В осмотре медицинских учреждений также приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Кочанова посетила Минский городской клинический онкологический диспансер, где для больных COVID-19 были перепрофилированы два отделения. 4-й хирургический корпус диспансера с 22 мая прекратил свою деятельность как инфекционный. Здесь уже оперируют онкологических пациентов. Радиологический корпус должен возобновить работу с 1 июня.

"Квалифицированную медицинскую помощь должны получать люди с любыми заболеваниями. Конечно, сейчас у всех на слуху COVID-19, но мы не можем зацикливаться только на одной болезни. В Минске те отделения, которые были перепрофилированы для лечения больных COVID-19, сейчас возвращаются к работе в нормальном режиме, к выполнению своих функциональных обязанностей. Сегодня я здесь, чтобы проверить, как выполняется это поручение президента и насколько диспансер готов к приему пациентов", - отметила Кочанова, ее слова привела БелТА.

Коллектив диспансера начал работать с пациентами, инфицированными коронавирусом, с 31 марта.

По последним данным Минздрава, в стране зарегистрировано 42 556 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 18 514 пациентов, скончались – 235.
Sputnik
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