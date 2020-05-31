



Двое белорусских ученых - доктора физико-математических наук Павел Гринчук и Сергей Фисенко - занялись построением математической модели, которая, возможно, предскажет, когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси пойдет на спад. Ученые рассказали «Комсомолке» о том, как модель работает и когда можно ждать не по 900 новых случаев заражения, как сегодня, а по 5 - 6.





Сразу отметим, что речь идет только о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения.





- Те методы, которые мы применяем, ни в коем случае не применимы для оценки количества выздоровевших, а тем более умерших, - говорит Павел Гринчук.





Когда началось распространение коронавируса, ученые во всем мире активно подключились к этой проблеме, начали исследовать различные аспекты - от динамики распространения заболевания до особенностей поведения вируса на различных материалах и т.д.





- Мы начали интересоваться работами зарубежных коллег, знакомиться с новыми подходами и методами, - рассказывает ученый. - Были работы, которые нам были близки по своей методике. В них анализировалась ситуация в Италии, Франции и Китае. Показывалось, что можно выявить определенную закономерность и применить статистические методы. Мы попробовали их применить на нашей статистике и увидели, что закономерность проявляется и у нас.









По словам ученых, определенный промежуток времени эта закономерность вполне нормально описывала нашу ситуацию. Но потом начали наблюдаться некоторые отклонения:





- Мы видели, что по этой модели количество выявленных случаев коронавируса меньше, чем есть на самом деле. И пришли к выводу, что ситуация может быть описана достаточно простыми понятиями. Дело в том, что Беларусь не имеет постоянную плотность населения. Хорошо установленный факт: плотность населения очень сильно влияет на скорость распространения вируса. И мы страну условно разделили на группы по плотности. Первая группа - Минск, вторая - областные центры и крупные города с населением около 100 тысяч человек. Третья группа - все более мелкие населенные пункты. В каждой из этих групп волна заражения распространятся со своей скоростью. И ту закономерность, которую мы изначально пытались применить ко всей стране, нужно было применять отдельно к каждой волне. Мы поняли, что сначала идет первая волна - она началась в конце марта - начале апреля, потом на нее накладывается вторая (конец апреля), а потом третья (она пошла в начале мая). И если все эти волны собрать вместе, то получается некая модель - правда, достаточно условная и со своими ограничениями. Но она вполне адекватно описывает ситуацию, которая развивается, и то плато, которое мы сейчас наблюдаем.





- И какие результаты? Когда ждать спад?





- Если все то, что мы заложили в модель, верно - а всегда есть факторы, которые учесть невозможно - то сейчас мы находимся на стадии, когда это плато завершается, и должен начаться постепенный, относительно медленный, но спад. К концу июня мы должны выйти на 300 - 350 новых случаев в день.





- А когда это может вообще закончиться?





- Конечно, на более длительные периоды прогнозировать сложно - много факторов влияет на развитие ситуации. Это как с прогнозом погоды: на сутки он очень точный, на двое - трое - уже меньше, а на неделю редко сбывается. Потому что очень сложная климатическая система. Здесь система не такая, может быть, сложная, но тоже много факторов. Загадывать не хочется, но по оптимистичным прогнозам к сентябрю мы должны выходить на какие-то единичные случаи - по крайней мере, такие данные нам дает модель. А насколько все оправдается - посмотрим.





Напомним, Беларусь вошла в топ-5 европейских стран в Европе по числу инфицированных COVID-19 за последнее время