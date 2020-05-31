В Беларуси, по данным на 31 мая, 42 556 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост составил 899 новых случая за последние сутки.

Выздоровели и выписаны 18 514 пациентов (плюс 550 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 235 пациентов (плюс шесть за последние сутки).





По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Всего с начала вспышки в Беларуси проведено 541 093 тестов (плюс 14 534 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 6,17.





Беларусь вошла в пятерку стран Европы, где было зарегистрировано наибольшее совокупное число подтвержденных случаев COVID-19 за последние 14 дней. Наша страна также в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.





В Беларуси пика по заболеваемости коронавирусом не будет: по прогнозу, после плато должно быть плавное снижение количества случаев. Как рассказала TUT.BY заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, устойчивое снижение заболеваний COVID-19 прогнозируется на конец мая — начало июня.









ВОЗ рекомендует Беларуси перенос всех массовых мероприятий, внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановку деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов и др.





Белорусские ученые говорят, что математические расчеты показывают, что общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного. Уменьшение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.





Прежними, несмотря на то, что Беларусь вышла на плато, остаются рекомендации Минздрава.





— Рекомендации сохраняются: по социальному дистанцированию, куда в том числе входит и удаленная работа, и режим ношения масок там, где могут быть источники инфекции. Минздрав проинформирует в случае отсутствия необходимости в выполнении профилактических мероприятий. Пока ситуация диктует, что этих мер нужно придерживаться, и от того, насколько мы будем выполнять эти меры, будет зависеть и темп снижения количества новых случаев, — говорит Ирина Глинская.