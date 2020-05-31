Что из сказанного Ювалем Харари важно для белорусов

О карантине





— Многие считают, что закрыть границы — это выход. Закрывать границы в середине эпидемии вполне естественно. Однако, как историк, я знаю, что это неправильное решение. В XIV веке, задолго до появления самолетов и кораблей, черная смерть пришла из Китая и убила половину населения Европы.





Если мы хотим жить без эпидемий, нам нужно вернуться в каменный век. Но это невозможно! Так что закрытие границ, изоляция — не тот способ, которым можно остановить распространение болезни. А вот обмен информацией и сотрудничество в создании лекарств и вакцин — да. Нас спасет не изоляция, а сотрудничество.









Об авторитарной и демократической формах правления





— При авторитарном режиме самые важные решения принимает фактически один человек, и поэтому они могут быть очень быстрыми — что в периоды кризиса часто драматически важно. Зато если ошибается глава государства, последствия могут быть фатальными.





При этом руководители отнюдь не любят признавать своих ошибок. А раз ошибка не признана — она и не будет исправлена.





Плюс авторитарные лидеры часто ограничивают свободное распространение информации, а руководители на местах имеют тенденцию из страха скрывать от руководства важные факты, что во время кризисов, подобных текущему, приводит к опасным последствиям.





В демократическом обществе решения зависят от воли многих людей, и поэтому их принятие не может быть настолько быстрым. Зато в этом случае гораздо меньше шансов принять драматически неправильное решение. И любая ошибка не настолько критична, потому что на местах решения главы государства и руководящих органов могут быть адаптированы под местные условия. А если лидеры на местах вдруг захотят скрыть от руководства страны важные неприятные факты, им это не позволит сделать свободная пресса.





Хорошо проинформированное об опасности общество гораздо более продуктивно. Допустим, нам нужно заставить население мыть руки с мылом. Есть два варианта. Можно поставить камеру и полицейского в каждом туалете и наказывать всех, кто не помыл руки. С другой стороны, можно рассказать людям, что дезинфекция рук убивает вирус, и довериться гражданам. Это более эффективный способ.





О будущем





Люди сталкивались и с более страшными эпидемиями: например, с эпидемией ВИЧ. Тем не менее, мы не меняли свою модель поведения.





Философ считает, что опасность представляет не столько пандемия, сколько некоторые ответные действия государств на нее. Можно выбрать путь собственного обогащения, изоляции, невежества и обвинения других во всех бедах. Но есть и другой путь — сотрудничества, милосердия, обмена опытом, ресурсами, знаниями. И от того, какой из путей выберем, будет зависеть, в каком мире нам жить в ближайшие годы и даже десятилетия, и как мы справимся с дальнейшими кризисами, которые могут оказаться гораздо более опасными.





— Что в итоге выберут государства? Открытый мир или закрытые границы, когда каждая страна превратится в изолированную крепость? — сказал Харари. — Сейчас перед нами стоит два выбора: первый — между конкуренцией и сотрудничеством, второй — между авторитаризмом и демократией. И это выбор не только на уровне государств. Это выбор и для каждой компании, для каждого человека.