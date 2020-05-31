Врачи признали "опасным для окружающих" шамана, который шел изгонять Путина
Врачебная комиссия психоневрологического диспансера в Якутске признала шамана Александра Габышева, который дважды направлялся в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих. Об этом 30 мая пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, который выходил на связь с Габышевым.
«Со слов главного врача диспансера О.А. Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации, хотя для подачи иска Кодекс административного производства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться», — сообщил Прянишников.
О задержании Габышева и его отправке в психбольницу стало известно 12 мая. По данным очевидцев, сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру якутского шамана и увезли его в психиатрическую больницу. Ранее к нему трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус. Габышев отказывался. Причина задержания до сих пор неизвестна.
В 2019 году Александр Габышев организовал поход на Москву, чтобы там «изгнать Путина». Шаман считает президента России порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману. В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. На него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истек срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву. В декабре шамана и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции, напоминает "Znak.com".
12:39 31/05/2020
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