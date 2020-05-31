







«Со слов главного врача диспансера О.А. Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации, хотя для подачи иска Кодекс административного производства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться», — сообщил Прянишников.





О задержании Габышева и его отправке в психбольницу стало известно 12 мая. По данным очевидцев, сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру якутского шамана и увезли его в психиатрическую больницу. Ранее к нему трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус. Габышев отказывался. Причина задержания до сих пор неизвестна.



