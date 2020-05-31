Румас перед отставкой посетил предприятия Осиповичского района

На Осиповичском заводе транспортного машиностроения премьер-министра познакомили с технологическим процессом производства. Здесь выпускают железнодорожные большегрузные платформы и разнообразные контейнеры для перевозки грузов, в том числе и опасных. Аналогов в Беларуси у этого производства нет.





Как отметил директор предприятия Сергей Кузьмич, несмотря на пандемию, работа на заводе не останавливается. «Большая часть сырья, которое мы используем, — российского производства. Проблем с доставкой нет, машины приезжают регулярно. Кроме того, у нас налажена кооперация с предприятиями Могилевской области — более 20% комплектующих для вагонов поставляются с заводов региона».





Еще одно важное направление работы — снижение себестоимости выпускаемой продукции. «Мы прорабатываем вопрос снижения себестоимости при сохранении высокого качества наших вагонов. Это необходимо, чтобы расширить рынки сбыта продукции и повысить конкуренцию среди иностранных предприятий с таким же производством», — отметил Сергей Кузьмич.





На вопрос премьер-министра, хватает ли кадров на предприятии, руководитель ответил, что сейчас с этим проблем нет. В настоящее время на заводе работают 435 человек. «Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Беларусь вернулись те, кто ездил на заработки в Россию. Люди устроились к нам на завод, оценили условия труда и заработную плату. И, как мне кажется, после окончания пандемии многие останутся в Беларуси, в частности на нашем заводе», — добавил директор.





Напомним, что Александр Лукашенко уже анонсировал скорую смену правительства. Потому как визитер Румас теперь так себе.