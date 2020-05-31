+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Румас перед отставкой посетил предприятия Осиповичского района

Премьер Сергей Румас во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил Осиповичский завод транспортного машиностроения и ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ на филиале «Белшина-Агро» ОАО «Белшина» в Осиповичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

На Осиповичском заводе транспортного машиностроения премьер-министра познакомили с технологическим процессом производства. Здесь выпускают железнодорожные большегрузные платформы и разнообразные контейнеры для перевозки грузов, в том числе и опасных. Аналогов в Беларуси у этого производства нет.

Как отметил директор предприятия Сергей Кузьмич, несмотря на пандемию, работа на заводе не останавливается. «Большая часть сырья, которое мы используем, — российского производства. Проблем с доставкой нет, машины приезжают регулярно. Кроме того, у нас налажена кооперация с предприятиями Могилевской области — более 20% комплектующих для вагонов поставляются с заводов региона».

Еще одно важное направление работы — снижение себестоимости выпускаемой продукции. «Мы прорабатываем вопрос снижения себестоимости при сохранении высокого качества наших вагонов. Это необходимо, чтобы расширить рынки сбыта продукции и повысить конкуренцию среди иностранных предприятий с таким же производством», — отметил Сергей Кузьмич.

На вопрос премьер-министра, хватает ли кадров на предприятии, руководитель ответил, что сейчас с этим проблем нет. В настоящее время на заводе работают 435 человек. «Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Беларусь вернулись те, кто ездил на заработки в Россию. Люди устроились к нам на завод, оценили условия труда и заработную плату. И, как мне кажется, после окончания пандемии многие останутся в Беларуси, в частности на нашем заводе», — добавил директор.

Напомним, что Александр Лукашенко уже анонсировал скорую смену правительства. Потому как визитер Румас теперь так себе.



Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Никита Ванин
Чтобы стало веселей
Павел Севярынец
НАРОД ПРАЧНУЎСЯ
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru