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Америка в огне. В 25 крупных городах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

В 25 американских городах введен комендантский час на фоне продолжающихся протестов после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.
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Об этом сообщает CNN.

«По меньшей мере в 25 городах введен комендантский час», - говорится в сообщении.

Протесты на фоне смерти Джорджа Флойда бушевали от побережья к побережью страны всю ночь.

Как ранее сообщалось, в связи с массовыми беспорядками, охватившими несколько десятков американских городов, семь штатов (Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки и Юта) и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США.

Нацгвардию направили ​​в Вашингтон, чтобы помочь полиции справиться с протестами вокруг Белого дома.


Волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице афроамериканец умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.
Фото: Reuters
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