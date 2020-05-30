Об этом сообщает CNN





«По меньшей мере в 25 городах введен комендантский час», - говорится в сообщении.





Протесты на фоне смерти Джорджа Флойда бушевали от побережья к побережью страны всю ночь.





Как ранее сообщалось, в связи с массовыми беспорядками, охватившими несколько десятков американских городов, семь штатов (Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки и Юта) и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США.





Нацгвардию направили ​​в Вашингтон, чтобы помочь полиции справиться с протестами вокруг Белого дома.



