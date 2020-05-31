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США прекращают финансирование ВОЗ и разрывают с ней отношения

США прекратят финансирование ВОЗ и разорвут с ней отношения. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. Он обвинил Всемирную организацию здравоохранения в неэффективности и подконтрольности Китаю. Деньги перенаправят другим организациям.

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Ранее американский президент дал ВОЗ 30 дней испытательного срока, чтобы провести необходимые реформы, но, по его оценке, организация отказалась меняться в лучшую сторону. Трамп считает, что КНР полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год, а США — $450 млн.

История началась не сегодня, сообщает CNBC. Официальный Вашингтон ранее неоднократно критиковал Всемирную организацию здравоохранения за действия во время пандемии. Трамп заморозил ее финансирование в середине апреля и в середине мая подтвердил намерение прекратить финансовую поддержку организации навсегда, если реформ не будет и она не докажет независимость от Китая. Но, по оценке Трампа, ВОЗ продолжала ориентироваться на позицию КНР в своих действиях и опоздала с объявлением пандемии COVID-19.

ВОЗ оспаривает справедливость критики и решений Трампа. Руководитель организации Тедрос Гебреисус заявил, что рекомендации объявить пандемию прозвучали еще в конце января и времени на действия у государств мира было предостаточно. За ВОЗ уже заступились Американская медицинская организация и ООН, указывая на то, что сейчас неподходящее время для таких действий.
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