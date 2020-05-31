Минюст рассказал, какие имена самые популярные у белорусов









Согласно данным Белстата, в стране каждый год мальчиков рождается больше, чем девочек. В 2019 году появилось на свет 45,2 тыс. мальчиков, девочек – 42,4 тыс. По информации Министерства юстиции, в топ-5 самых популярных мужских имен входят Максим, Артем, Михаил, Александр, Матвей. В топ-5 женских – София, Анна, Мария, Ксения и Анастасия.





В 2019 году от общего количества детей в стране (1 868, 6 тыс.) в городах и поселках городского типа проживали 79,3% человек и соответственно 20,7% — в сельских населенных пунктах.