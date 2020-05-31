Не забудьте поздравить! В Фейсбуке, в Вайбере, в Инстаграмме, кто может – лично.





Никаких официальных званий в своем государстве Алексиевич не имеет. Почета и льгот не удостоена. Но именно Светлана Алексиевич – истинный Герой Беларуси, человек, прославивший нашу страну, нашу культуру, нашу литературу. Наша слава, наша гордость, наш триумф.





Светлана Александровна, живите долго, будьте здоровы и счастливы! Пишите, творите, помогайте думать, помогайте спорить, помогайте верить!





С Днем рождения!



