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Как минчане празднуют свадьбы во время пандемии

В конце прошлой недели в силу вступило постановление, принятое Советом Министров, в котором содержатся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Как минчане празднуют свадьбы во время пандемии
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В конце прошлой недели в силу вступило постановление, принятое Советом Министров, в котором содержатся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. В документе указано, что на торжественную регистрацию в загс теперь нельзя будет пригласить более 10 гостей.  Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала, соблюдают ли новое правило молодожены и куда они отправляются после бракосочетания.

Сотрудники столичных загсов рассказали, что хоть и весна не самая горячая пора для свадеб, торжества все же проходят, молодых предупреждают о новом постановлении заранее. Те, в свою очередь, идут навстречу и приглашают на регистрацию только самых близких. Но вот, как празднуют столь важное событие в это непростое время, — поделились сами пары и их родственники.

— Ребята начали паниковать, когда вирус добрался до нас, — делится отец невесты. — Хотели сначала перенести свадьбу, но это оказалось даже сложнее, чем ее провести. Правда, ресторан пришлось все же отменить. Знакомый помог с большим помещением, а приходить или нет  — выбор стоял за гостями. Никто не передумал!

И если одни решаются на привычное празднование свадьбы, то другие после росписи обходятся небольшим банкетом.
— После загса сразу домой, — отметила невеста Юлия, дожидавшаяся жениха на крыльце. — Мы сами медики, поэтому особенно понимаем, что сейчас лучше обойтись без пышных торжеств. Скромно, по-домашнему, в кругу самых близких — в этом тоже есть своя прелесть.

Некоторые находят и другой оптимальный вариант: регистрируются сейчас, а торжество переносят на более поздний срок. Есть и те пары, кто и роспись переносит на осень.


— Всегда мечтала о пышной и запоминающейся свадьбе, а нынешняя ситуация застала врасплох, — рассказывает Екатерина. — После долгих разговоров с моим молодым человеком, решили, что пока повременим с этим событием. Когда все уляжется — непонятно, поэтому и планов никаких не строим, чтобы снова не расстраиваться. А так я уже и платье выбрала, и макияж с прической подобрала — чуть ли не самая большая головная боль невесты. Время есть, так что можно тщательно все продумать, и уж потом, без ограничений устроить свадьбу мечты!


Фото Ирины Малиновской
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