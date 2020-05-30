Алексей Диковицкий приехал из Польши в Пинск, чтобы навестить отца. Врачи санэпидемстанции заверили, что он не должен быть на карантине, поскольку имеет отрицательный тест на коронавирус, но милиционеры посчитали иначе.





Алексей Диковицкий приехал в Пинск 21 мая. Перед приездом он специально ознакомился с требованиями Минздрава, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.





«Если ты в стране, из которой выезжаешь, сделаешь тест и этот тест покажет, что ты не болен, то карантин могут сократить. Я увидел эти законы и решил поехать в Беларусь. Перед этим звонил в Минск, в Минздрав и спрашивал. В документе отмечено, что по приезду в Беларусь необходимо направиться в «высокоспециализированное медицинское учреждение». Я не совсем понял, что это такое. Позже узнал, что это эпидемиологический центр. Я позвонил в это учреждение, объяснил, что мой отец тяжело болен, должен его увидеть, помочь. Врач сказала, что если будет тест, то я могу приехать и показать документы», – говорит Алексей Диковицкий.





Алексей Диковицкий





Еще в Польше Алексей сделал тест на коронавирус. «20 мая я сделал тест, результат был отрицательный. А уже 21 я приехал в Беларусь, перешел границу. Мне вручили пограничники требование об исполнении 14-дневного карантина, которое я подписал, так как эту бумагу все подписывают. С этим требованием, результатом анализа, на польском, английском языке я поутру посетил эпидемиологический центр. Меня там хорошо встретили, рассказали, что я первый посетитель. Кстати, тест стоит 640 злотых (385,79 рублей). Это много, но у меня просто не было другого выхода. В итоге я показал им тест, справку о пересечении границы. Врач поблагодарила и сказала, что я могу идти. Мне пообещали, что мои документы не передадут в милицию. Ведь милиция придерживает исполнение карантина», – отмечает Алексей Диковицкий.





В санэпидемстанции Алексей спросил о справке, чтобы вернуться назад ранее, чем через 14 дней. Врач пообещала, что это можно сделать через неделю. И в итоге эту неделю Алексей спокойно занимался своими делами, был у отца, и в Минске. А утром 28 мая, когда приехал в санитарно-эпидемиологический центр в Пинске, чтобы получить справку, врач вдруг ему сказала, что справок они не выдают.





«На вопрос, Что же мне делать, она сказала, мол, может что-то завтра придумаем и сказала прийти в 10 утра. А когда выходил из санстанции, мне позвонила сестра и рассказала, что к отцу приехали милиционеры, которые спрашивали, где я нахожусь. Причем они естественно допрашивали человека, которому 86 лет и который в тяжелом состоянии. Я вернулся в санстанцию и переспросил, не подавали ли они документы милиционерам. Там ответили, что ничем мне не могут помочь. Я поехал после этого в милицию, спросил, почему наведывались к отцу и почему меня ищут. Но милиционеры сказали, что не ищут меня. Я поехал к отцу, который сказал, что достаточно подробно расспрашивали его обо мне. И когда я от отца поехал в Пинск, к нему снова приехали милиционеры. Второй раз в день и снова начали интересоваться, где я нахожусь», – говорит Алексей Диковицкий.





В результате милиционеры позвонили Алексею на мобильный телефон и сообщили, что ищут его, поскольку он выполняет карантин.





«Мы встретились с милиционерами, я показал им документы, объяснил ситуацию. Но в итоге на меня составили протокол. Меня обвинили в том, что я нарушил режим самоизоляции. Милиционер пояснил, что документы в РОВД поступают не со стороны санстанции, но с границы. Я подписал протокол, но написал, что не согласен с постановлением, поскольку мне дали инструкцию и объяснили в санстанции, что исходя из теста и документов, я не должен соблюдать режим самоизоляции», – говорит Алексей Диковицкий.









На следующий день милиционеры позвонили Алексею Диковицкому и сказали, что будут рассматривать его дело, но предупредили, что он не может быть на суде, так как если он появится, то на него еще раз составят протокол за нарушение режима самоизоляции и неповиновение.





В итоге суд состоялся без присутствия Алексея Диковицкого, его представителя не пустили в суд. Алексея наказали штрафом в размере 30 базовых величин (810 рублей).











