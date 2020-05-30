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Минздрав: в Беларуси более 41,5 тыс. случаев инфицирования COVID-19

За сутки прирост составил 894 новых случая, смертей плюс пять; специалисты прогнозируют уменьшение числа заболевших с начала июня.



Более 41,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в Беларуси, сообщили в Минздраве республики.

"Зарегистрированы 41 тысяча 658 человек с положительным тестом на COVID-19", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что выздоровели и выписаны 17 тысяч 964 пациента. Умерли с начала распространения инфекции 229 человек. У них, как подчеркивают в Минздраве, были хронические заболевания с выявленным коронавирусом. 

В целом же, по информации медиков, в стране проведено 526 тысяч 559 тестов на COVID-19. 

Как сообщили накануне в ВОЗ, Беларусь вошла в топ-5 стран Европы по приросту числа инфицированных за последние две недели.

Статистику по возрастным группам, у которых чаще всего фиксируется COVID-19, а также по распространению инфекции в регионах Минздрав не приводит. Ведомство уже более месяца не проводило брифингов для журналистов, на которых можно было бы узнать более подробную информацию.
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