СК сообщил подробности дела о жестоком убийстве жителя Жодино
В Следственном управлении УСК по Минской области сообщили о завершении расследования уголовного дело о жестоком убийстве жителя Жодино, который разыскивался как без вести пропавший.
В ведомстве сообщают, что 24 декабря 2019 года в лесополосе на окраине Жодино было обнаружено тело 50-летнего местного жителя, пишет belnovosti.by
Позднее по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 42-летний мужчина.
Выяснилось, что задержанный ранее не имел проблем с законом, он работал лесорубом.
В ходе расследования было установлено, что с лета по конец осени 2019 года обвиняемый совместно с потерпевшим и иными лицами выполняли различные работы по благоустройству территории домовладения в Минском районе.
Хозяйка все «денежные» вопросы обсуждала с обвиняемым. Женщина по окончанию работ именно с ним и рассчиталась.
При этом расчет с 50-летним напарником мужчина в полном объеме не произвел.
Утром 18 декабря обвиняемый назначил встречу потерпевшему. Он заманил напарника на окраину города.
В итоге нанес ему множество ударов ножом в жизненно важные органы.
После этого, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси, мужчина перенес тело напарника вглубь лесополосы, где ударил еще несколько раз ножом.
Фигуранту инкриминируется п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь.
14:19 30/05/2020
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