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СК сообщил подробности дела о жестоком убийстве жителя Жодино

В Следственном управлении УСК по Минской области сообщили о завершении расследования уголовного дело о жестоком убийстве жителя Жодино, который разыскивался как без вести пропавший.

В ведомстве сообщают, что 24 декабря 2019 года в лесополосе на окраине Жодино было обнаружено тело 50-летнего местного жителя, пишет belnovosti.by

Позднее по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 42-летний мужчина.

Выяснилось, что задержанный ранее не имел проблем с законом, он работал лесорубом.

В ходе расследования было установлено, что с лета по конец осени 2019 года обвиняемый совместно с потерпевшим и иными лицами выполняли различные работы по благоустройству территории домовладения в Минском районе. 

Хозяйка все «денежные» вопросы обсуждала с обвиняемым. Женщина по окончанию работ именно с ним и рассчиталась.

При этом расчет с 50-летним напарником мужчина в полном объеме не произвел. 

Утром 18 декабря обвиняемый назначил встречу потерпевшему. Он заманил напарника на окраину города.

В итоге нанес ему множество ударов ножом в жизненно важные органы.

После этого, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси, мужчина перенес тело напарника вглубь лесополосы, где ударил еще несколько раз ножом. 

Фигуранту инкриминируется п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь.
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