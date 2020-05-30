СК сообщил подробности дела о жестоком убийстве жителя Жодино

В ведомстве сообщают, что 24 декабря 2019 года в лесополосе на окраине Жодино было обнаружено тело 50-летнего местного жителя, пишет belnovosti.by





Позднее по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 42-летний мужчина.





Выяснилось, что задержанный ранее не имел проблем с законом, он работал лесорубом.





В ходе расследования было установлено, что с лета по конец осени 2019 года обвиняемый совместно с потерпевшим и иными лицами выполняли различные работы по благоустройству территории домовладения в Минском районе.





Хозяйка все «денежные» вопросы обсуждала с обвиняемым. Женщина по окончанию работ именно с ним и рассчиталась.





При этом расчет с 50-летним напарником мужчина в полном объеме не произвел.





Утром 18 декабря обвиняемый назначил встречу потерпевшему. Он заманил напарника на окраину города.





В итоге нанес ему множество ударов ножом в жизненно важные органы.





После этого, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси, мужчина перенес тело напарника вглубь лесополосы, где ударил еще несколько раз ножом.





Фигуранту инкриминируется п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь.