То, что ждет жителей Земли несравнимо ни с чем: следующая эпидемия может уничтожить едва ли не всю половину населения земного шара.





По мнению эксперта, главным источником новой «чумы» являются птицефабрики по всему миру, где содержится миллионы кур.





Отмечается, что ученый посвятил этому вопросу целую книгу.





Майкл Грегор в своей научной работе оставил более 3,5 тысячи ссылок на различные научные исследования.





В своей работе ученый называет нынешнюю пандемию коронавируса «легкой репетицией».





Эксперт также напомнил, что животные всегда являлись главными разносчиками различных вирусов.









Например, туберкулез и корь пришли от коз, а оспа - от верблюдов, коклюш - от свиней.





Майкл Грегор отметил, что куры на птицефабриках содержатся в довольно плохих условиях.





Так, на одну особь приходится меньше метра свободного пространство — размером с лист формата А4.





Кормят птиц также химией и не понятным кормом.





Поэтому следующую масштабную пандемию стоит ждать именно от кур.





В настоящее время самой масштабной по летальным случаям считается пандемия испанки в 1918-1920 годах.





В те времена заразилось более 500 миллионов зараженных, из них 10% умерли.





Как и про коронавирусе, заболевание начиналось с обычных симптомов ОРВИ, а затем вирус мутировал, а болезнь прогрессировала.





Самый большой процент смертности был зарегистрирован у людей в возрасте от 20 до 34 лет.





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