Фотофакт: авария под Витебском. Столкнулись Ford и Volkswagen
29 мая около пяти часов вечера случилась авария возле деревни Хайсы Витебского района.
Как сообщает сайт МЧС Беларуси, на трассе Р115 столкнулись Ford Fusion и Volkswagen Passat. Водитель Ford оказался заблокирован. Прибывшие к месту происшествия спасатели с использованием специнструмента деблокировали водителя и передали его медикам.
Фото: МЧС Беларуси
Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и после осмотра был госпитализирован.
"Белорусский партизан"
13:27 30/05/2020
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