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Фотофакт: авария под Витебском. Столкнулись Ford и Volkswagen

29 мая около пяти часов вечера случилась авария возле деревни Хайсы Витебского района.

Как сообщает сайт МЧС Беларуси, на трассе Р115 столкнулись Ford Fusion и Volkswagen Passat. Водитель Ford оказался заблокирован. Прибывшие к месту происшествия спасатели с использованием специнструмента деблокировали водителя и передали его медикам. 

Фото: МЧС Беларуси 

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и после осмотра был госпитализирован. 
"Белорусский партизан"
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