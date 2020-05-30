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«БГ» узнала , как с этим на Брестчине, хватит ли на всех.

Мы отправились на «колхозку» и поговорили с продавцами. Некоторые из них сами выращивают свой товар, некоторые – только сбывают.

Жители Ольшан, огуречной столицы Беларуси, ежедневно отправляют за рубеж 180 тонн своих огурцов. Но холодный май в этом году внес серьезные коррективы в планы овощеводов. Заморозки повредили корневую систему растений-кормильцев.









Журналисты отправилась на «колхозку» и узнала о ситуации с огурцами в Бресте, так сказать, из первых рук: поговорили с теми продавцами, которые сами выращивают свой товар.





«У нас тоже плохой урожай. В мае были заморозки, но и сейчас ночи холодные». «Конечно, есть проблема. Недавно вот какое-то время было тепло – пошли огурцы, а так их практически не было». «В этом году слабый урожай. Если будут такие скачки погоды, огурцы быстро закончатся. Может, до июня уже все и продадим. На закатку могут быть очень дорогие. До сих пор ведь топим теплицы». «Ночами холодно, конечно, не очень растут. Но не критично». «Урожай намного меньше, чем в прошлом году. Но, я думаю, хватит людям огурцов».





Такие были ответы. Те же, кто только продает товар, не в курсе проблем с урожаем.





Судя по всему, основной источник огурцов на «Брестском рынке» – деревня Страдечь. Но некоторые из собеседников назвали Клейники, Каменец: «В Страдечи мы не берем». Одна женщина выращивает огурцы в Бресте на Березовке.





Пока у всех только тепличные. Цена за килограмм 29 мая варьируется от 2,60 до 3 рублей. Закупает рынок огурцы у населения по 1,70 – 2 рубля.







