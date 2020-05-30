Сотрудница сообщила об этом в милицию. Эксперты — а именно им пришлось разбираться с забавной фальшивкой — рассказали, что было дальше.





Фото: ГКСЭ





Оказалось, что купюра на самом деле является денежным билетом Резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года.





«Умельцы» на купюре изменили наименование банка эмитента и название валюты, удалив часть первоначальных реквизитов, а затем нанесли тексты и некоторые изображения с помощью компьютерной техники.





Как пояснил владелец банкноты, она досталась ему вместе с другими в наследство от отца несколько лет назад. О том, что купюра может быть поддельной, мужчина не догадывался.





Милицией проводится проверка.





Гродненские эксперты, кстати, увидели деньги Резервного банка Зимбабве впервые за три года.



