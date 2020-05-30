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Прислушались к народу? МВД: баллы за отсутствие техосмотра, вероятно, начисляться не будут

На днях в Беларуси завершилось общественное обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП. На правовом форуме любой желающий мог высказать свое мнение по поводу грядущих изменений.

Напомним, проект нового КоАПа содержит и балльную систему. Согласно проекту 1 балл собираются начислять за отсутствие техосмотра. И подавляющее число комментаторов недоумевали: зачем? Как написал кто-то в обсуждении - "За техосмотр и штраф, и баллы? То же самое, что два раза судить за кражу." Справедливости ради надо отметить, что как отмечает ГАИ, система будет работать так: если на счету нарушителя 0 баллов, то за первый административный проступок, предусматривающий начисление баллов, начисляется один балл, а штраф не выписывают.   

Кажется, МВД прислушалось к мнениям автомобилистов. За отсутствие ТО баллы, скорее всего, начисляться не будут. 

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сегодня сообщила: "На основании предложений граждан, высказанных в ходе общественного обсуждения проектов административных кодексов, Министерством внутренних дел рассматривается вопрос о пересмотре перечня правонарушений, за которые будут начисляться штрафные баллы в рамках предлагаемой балльной системы. Число таких нарушений будет сокращено. 

В частности, из данного перечня планируется исключить нарушение, связанное с управлением транспортным средством без разрешения на его допуск к участию в дорожном движении..."

А пока полезная табличка, в которой наглядно показано, какие баллы и за что  планируют начислять в Беларуси (таблица - из газеты МВД "На страже"): 
ABW.by
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