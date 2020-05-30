+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Невезение Илона Маска: очередной корабль Starship взорвался

Испытания третьего прототипа корабля Starship SN4 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Взрыв произошел во время тестирования метанового двигателя Raptor.


Трансляция велась на YouTube-канале LabPadre.

SpaceX проводил огневые испытания, во время которых произошла утечка топлива. В результате прототип взорвался и упал.

В конце февраля прототип Starship SN1 лопнул на полигоне в Бока-Чика (Техас) во время наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года испытания прототипа корабля Starship Mk1 также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью, пишет lenta.ru

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НАРОД ПРАЧНУЎСЯ
Никита Ванин
Флаг
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru