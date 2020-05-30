Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая





В документе говорится, что китайская сторона проводит кампанию, которая может угрожать интересам США, в частности приобретение секретных технологий и интеллектуальной собственности.





Как заявляется в указе, китайская кампания "широко и хорошо финансируется" и может быть использована для модернизации армии страны.





Запрет на въезд коснется тех аспирантов и докторов наук, которые каким-то образом могут иметь связь с китайским оборонным сектором, а целью их поездки в США является проведение исследований.





В администрации Трампа подчеркнули, что обвинения в связи с кражей интеллектуальной собственности были предъявлены порядка 50 лицам КНР только за 2019 год.