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В троллейбусах Гродно ввели масочный режим. Скоро так будет во всех общественных местах

В гродненских троллейбусах 29 мая появились объявления о необходимости соблюдать масочный режим. Троллейбусное управление разместило их после рекомендации облисполкома. Такие же меры будут соблюдать в других общественных местах города.




«Уважаемые пассажиры! При проезде в общественном транспорте в обязательном порядке необходимо соблюдать масочный режим!» — сказано в объявлении на троллейбусах. Пока это рекомендация, рассказал Hrodna.life директор предприятия Виктор Шарейко. Наказывать за отсутствие масок или не пускать без средств защиты в троллейбус не будут.

Объявления появились после решения рабочей группы по минимизации распространения COVID-19 в облисполкоме. 28 мая в троллейбусном управлении получили протокол решения. За ночь информацию вывесили на троллейбусах.

Гродненцы должны будут носить маски в общественных местах: транспорте, магазинах, ресторанах и кафе, следует из протокола. У документа есть сроки исполнения. Виктор Шарейко их не раскрывает. Аргументации, почему именно сейчас вводится масочный режим, по словам директора, в протоколе не было.

Надевать маску нужно будет и передвигаясь на междугородных автобусных маршрутах, городских маршрутах и такси. В маске придется ходить и в магазин, аптеку, на почту и в банки. Рабочая группа рекомендовала принять такие же меры в райисполкомах.

Облисполком также указал обеспечить перчатками входы в торговый зал. Рекомендуют ограничить количество клиентов в магазинах, общепите, аптеках, отделениях банков и на почте с учетом соблюдения мер социального дистанцирования, сообщает grodnonews.by.

В рабочую группу по минимизации распространения COVID-19 при облисполкоме входят представители власти, медики, главный государственный санитарный врач Гродно и Гродненского района Янина Шерендо.

По официальным сведениям Минздрава, по состоянию на 29 мая в Беларуси подтверждено 40 764 случая коронавируса, выздоровели 17 390 пациента, умерло 224 человек.
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