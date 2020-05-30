







Согласно прогнозу синоптиков, утром и днем на большей части территории Беларуси, включая Минск, ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По юго-восточной половине пройдут сильные дожди.





В воскресенье, 31 мая, ветреная дождливая погода сохранится.





В данной связи в МЧС рекомендуют:





убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

поставить машину в гараж, при отсутствии гаража следует парковать ее вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).