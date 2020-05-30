В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса









В Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний провели исследование, в ходе которого образцы животных, которые продавались на рынке, протестировали на COVID-19. Результаты оказались отрицательными. Это означает, что от животных покупатели заразиться не могли.





При этом подтвердилась версия о том, что вирус возник в летучих мышах, прежде был передан людям через промежуточное животное. Вероятно, печально известный рынок морепродуктов стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других.





По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.