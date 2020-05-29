Об этом предупреждает Белгидромет.





Утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по юго-восточной половине страны пройдут сильные дожди. В Минске и области утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.









МЧС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях лучше по возможности оставаться дома и отказаться от поездок.





Напомним, по предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается температура, характерная для этих чисел июня.



