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Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши? Но лучше в субботу оставайтесь дома

Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра.

Об этом предупреждает Белгидромет.

Утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по юго-восточной половине страны пройдут сильные дожди. В Минске и области утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.


МЧС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях лучше по возможности оставаться дома и отказаться от поездок.

Напомним, по предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается температура, характерная для этих чисел июня.
tut.by
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