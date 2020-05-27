Поднимите руки те, кто говорил, зачем медикам помощь от государства и волонтёров. Ведь многие думают, что их нахождение на передовой при борьбе с коронавирусом – детские сказки. Держите, скептики, информацию из первых уст о том, что происходит внутри медучреждения, которое спасает жизни не одного десятка человек, пишет 1reg.by





“В рентгенологическом отделении нашей больницы трудится 15 человек. Из четырёх лаборантов рентген-кабинета выполняет свои обязанности только один. Их работа заключается в непосредственном контактировании с пациентами больными Covid-19. Одна санитарка, на КТ – ни одного.– рассказывает Андрей Николаевич. – Все они на больничном с подтверждённым коронавирусом. Сейчас стоит вопрос по поводу ещё одного врача, которому пришёл положительный тест. Будут делать повторный анализ. В общей сложности на сегодняшний день не могут выполнять свою профессиональную деятельность семь медработников”.





Врач-рентгенолог поделился, что заведующая одного из отделений хоть и находится на рабочем месте, но падает от изнеможения. Приходится подменять заболевшего доктора. Заменить одного врача другим невозможно, потому что действующего медперсонала осталось только по пару человек на отделение. Многие врачи и лаборанты сутками находятся на рабочем месте в прямом смысле этого слова.





“За эти полтора месяца мне тоже приходилось работать одному на двух кабинетах. Все сотрудники ходили в перчатках, масках, защитных щитках и противочумных костюмах – не помогло. Маска защищает в первую очередь больного и говорит о том, что человек уважает других, – утверждает Андрей Нефедченко.– Если сравнивать, что в мае прошлого года было 2-3 доброкачественные пневмонии, то в мае текущего – 50. Явно это не сезонная заболеваемость”.









Как рассуждает Андрей Николаевич, большая вероятность заразиться инфекцией не от пациентов, а уже от собственных коллег.





Не раз и не одним СМИ доносилось населению о необходимости пользоваться СИЗ, соблюдать дистанцию и минимизировать походы в общественные места. Но большинство, наверно, думает, что всё это их обойдёт стороной. Как итог – увеличение количества пневмоний, коронавируса.





Медики не раз просили побеспокоиться не только о самих себе, но и о них тоже. Выбывший из строя врач – проблема не только для медучреждения, но и для самих пациентов. Медики являются борцом и защитником перед пандемией, поэтому давайте проявлять уважение и к ним, соблюдая всё то, что они рекомендуют.







