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Самым пожилым мужчиной планеты стал 111-летний румын Думитру Комэнеску

Житель Румынии Думитру Комэнеску в возрасте 111 лет и 7 месяцев после смерти 112-летнего британца Роберта Уэйтона (28 мая) стал самым пожилым мужчиной на планете.

Это достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, сообщает румынский телеканал Digi 24.

Думитру Комэнеску родился 8 ноября 1908 года в уезде Прахова (регион Валахии). По профессии он был агрономом, сейчас живет в Бухаресте.


Узнав, что стал старейшим мужчиной планеты, Думитру Комэнеску сказал, что это большая честь для него, а также выразил соболезнования родственникам Роберта Уэйтона, пишет БелТА.

По словам Думитру Комэнеску, секрет его долголетия - в любви его семьи, жены, детей, внуков и правнуков.
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