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Фотофакт: для чего нужна бело-красная разметка на дорогах Минска?

В отдельных местах пр. Независимости на проезжую часть нанесена бело-красная разметка
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Сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Она призвана разделять транспортные потоки и обозначать островки безопасности.

Ранее такая разметка в экспериментальном порядке была нанесена на отдельных участках Логойского тракта, а затем на ул. Немиге. Теперь практику решили продолжить на главной магистрали города.

Бело-красная разметка на пр. Независимости— Яркие полосы привлекают внимание автомобилистов на опасных участках, — рассказала начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова. — К тому же улучшают видимость и, соответственно, обеспечивают безопасность дорожного движения на участках с интенсивным движением транспорта. Проект реализован на пр. Независимости, в частности, на пл. Победы, а также ул. Свердлова и Немиге.


Фото Павла Русака
minsknews.by
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