Фотофакт: для чего нужна бело-красная разметка на дорогах Минска?

Сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Она призвана разделять транспортные потоки и обозначать островки безопасности.





Ранее такая разметка в экспериментальном порядке была нанесена на отдельных участках Логойского тракта, а затем на ул. Немиге. Теперь практику решили продолжить на главной магистрали города.





Бело-красная разметка на пр. Независимости— Яркие полосы привлекают внимание автомобилистов на опасных участках, — рассказала начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова. — К тому же улучшают видимость и, соответственно, обеспечивают безопасность дорожного движения на участках с интенсивным движением транспорта. Проект реализован на пр. Независимости, в частности, на пл. Победы, а также ул. Свердлова и Немиге.









Фото Павла Русака



