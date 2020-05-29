- Молчать уже невозможно. Все работники больны и работают, скрепя зубы. Из 18 санитарок осталось 11. Трех санитарок на больничный отправили, четырех положили в больницу с пневмонией, что с нами будет - не знаем, тесты не делают, хотя мы знаем, что у нас коронавирус 100%, симптомы одинаковые. Проживающие также многие с температурой. Ничего не обрабатывается, директор обходит нас стороной. Короче, никому мы не нужны... – такое сообщение в одном из чатов в вайбере написали от лица «всех сотрудников дома-интерната».





В редакцию « Комсомолки » обратилась близкая родственница сотрудницы Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Татьяна (имя изменено. - Ред.) попросила не публиковать ее настоящее имя, поскольку ее родственница опасается разоблачения и увольнения из-за того, что решилась рассказать о том, что там происходит.





- В интернате у меня работает много знакомых и моя близкая родственница. Дело в том, что в интернате есть заболевшие коронавирусом. Из-за этого санитарок и медсестер перевели на работу вахтовым методом. То есть две недели они работают и живут там, две недели сидят дома. Им выделили помещение в подвале, комнату, еще несколько терапевтических кабинетов.





Последняя вахта была с 13 по 27 мая. Перед тем как на нее заступить, у сотрудников взяли тест на коронавирус. У всех был отрицательный результат. А после того как люди уходили с вахты, у них была температура, кашель, потеря обоняния, - говорит Татьяна.





По словам женщины, тест на COVID-19 по окончании вахты сотрудникам не делали.





- В бухгалтерии сказали: «Никаких тестов, иначе придется доплачивать». Ведь получится, что это производственное заболевание, они же на работе заболели. Поэтому люди взяли направление у инфекциониста в больнице и сделали тесты самостоятельно. У моей родственницы тест положительный, у некоторых коллег тоже, - продолжает Татьяна.





У родственницы Татьяны - она старше 50 лет - по снимку диагностировали одностороннюю пневмонию. Женщина чувствует себя хорошо и лечится дома. Живет в отдельной комнате, старается не пересекаться с близкими.





В интернате, по словам сотрудников, до недавнего времени была проблема со средствами индивидуальной защиты. Санитарки и медсестры работали без масок.





- Ни перчаток не было, ни масок, ни комбинезонов. Это появилось только благодаря тому, что помогают люди - волонтеры, благотворительные организации. Но все привезли уже, когда заканчивалась вахта. Месяц назад еще работали без ничего, - уверяет кобринчанка.





Сейчас сотрудники дома-интерната переживают не только за себя, но и за близких, которых могут заразить. А кроме этого, повис в воздухе вопрос с доплатами. Раз их отфутболили в бухгалтерии, санитарки и медсестры не уверены, что их охватит президентский указ о надбавках за работу с пациентами с COVID-19.





«У НАС ТАМ ВСЕ ХОРОШО»





Ситуацию в Кобринском доме-интернате «Комсомолке» прокомментировал Геннадий Скробот, председатель Комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома, который курирует работу учреждения.





- Указ подписан (№131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». - Ред.), эти люди получат доплату, и достаточно неплохую за то, что они работают с этими людьми (заразившимися коронавирусом. - Ред.). Уже в июне зарплата будет, им пойдет начисление. Мы месяц работаем вахтовым методом. Получается, что в июне все эти люди получат доплаты, нормальные существенные доплаты. Будут довольны, - говорит Геннадий Скробот.





По словам председателя комитета облисполкома, дом-интернат занимает два корпуса, но больные есть только в одном. Первый случай заражения коронавирусом среди постояльцев интерната подтвердился больше двух недель назад. Сейчас из 108 человек COVID-19 выявили у 26.





- Ну да, больные есть… А где их сейчас нет? Я очень переживаю, что так произошло. Мы никого из больных не отправили в больницу, потому что они не тяжелые. Мы с медициной постоянно работаем, у нас договор такой: если у нас вдруг появляется более тяжелый больной по симптоматике, то его забирают в больницу. Но у нас не было такого - температура поднималась 37,5, до 38 доходило. Это легкая форма. Это психоневрологический дом-интернат, больные люди, перевезти их куда-то сложно. Лучше, чтобы они были на месте. Врачей хвалят, нас как бы немножко забывают, что мы этим делом занимаемся, но что уж тут… - комментирует чиновник.









Нехватку средств индивидуальной защиты для персонала дома-интерната Геннадий Скробот отрицает. Говорит, что в помощи благотворительных организаций интернат не нуждается.





- Нормально все у нас, не вижу особых проблем. У нас достаточно средств индивидуальной защиты, даже избыток. Там стабильная ситуация, никаких проблем нет ни со средствами индивидуальной защиты, ни с увеличением людей, у которых положительный результат. Наоборот, у нас все идет в лучшую сторону.





Мы самостоятельно покупаем это все (средства индивидуальной защиты. - Ред.), нам помогает Красный Крест - и достаточно нам этого, нам не надо другой помощи. Я еще раз подчеркиваю: у нас там все хорошо. Дай Бог, чтобы не было хуже, - заключает Геннадий Скробот, председатель Комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома.