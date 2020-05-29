Главврач Сморгонской больницы подтвердил вспышку COVID-19 в районе

В последний раз информация про численность заболевших COVID-19 в Сморгонском районе была озвучена 30 апреля — тогда их было 42 человека:





“С начала мая в районе подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией. Ещё за несколько месяцев до развития этой ситуации у нас были планы по перепрофилированию коечного фонда, чтобы оказывать помощь инфекционным пациентам. Было проведено зонирование больницы, разделение на зоны, разделение потоков пациентов и медицинских работников. Создан запас медикаментов, антисептиков и дезинфицирующих средств. Подключены и введены в эксплуатацию дополнительные точки подачи кислорода”, — рассказал Виталий Крупович в эфире телеканала “Беларусь 4”.





Количество выявленных случаев коронавируса в Сморгонском районе во время программы также не озвучили. Однако, по словам главного врача Сморгонской ЦРБ, на сегодня у них свободно около 30% коечного фонда:





“Мы справляемся с этой ситуацией. В плане госпитализации проблем нет. На амбулаторном этапе в поликлинике созданы бригады для оказания медпомощи пациентам, больным COVID, которые лечатся на дому в бессимптомной или лёгкой форме. Выделен дополнительный транспорт для этих бригад”.





Уже больше месяца Минздрав не озвучивает региональную статистику по COVID-19. В последний раз она была опубликована 24 апреля, тогда в Гродненской области было 347 выявленных случаев коронавируса.







